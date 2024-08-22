أوّل مقابلة لها بعد وفاته... ماذا قالت أرملة ابراهيم رئيسي؟

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في أوّل مقابلة لها بعد وفاة زوجها الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي اثر تحطم مروحيته في 19 أيّار الماضي، قالت جميلة علم الهدى أرملة الرئيس الراحل إلى أنّ "وسائل الإعلام الغربية خلقت صورة رهيبة ومخيفة وهالة من التخلف لإيران". وأضافت "لقد فعل الغرب ذلك عمدا لإثارة غضب سكان الجمهورية الإسلامية ضدّ السلطات".وقالت في حديث لـ"روسيا اليوم": "يُريد الأميركيون توحيد الجميع وفقا لقواعدهم ووضعهم ضمن هذه الأطر، وهم يضطهدون أي شخص لا يقبل ذلك، ويشمل ذلك سكان إيران". (روسيا اليوم)