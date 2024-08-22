هرب المسؤول عن الحادث.. انهيار مبنى سكني يثير ضجة في الكويت (فيديو)

أشعل انهيار مبنى سكني مكون من 6 طوابق في منطقة الجابرية بمحافظة حولي الكويتية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية للتدخل.

وقالت الداخلية في بيان على موقعها الرسمي بمنصة "إكس"، أرفقته بصورة وفيديو لحادثة الانهيار: "وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام تباشران التعامل مع حادثة انهيار عمارة في منطقة الجابرية، ولا توجد أية إصابات، وما زالت فرق البحث تواصل عملياتها في الموقع".