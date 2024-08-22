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عربي-دولي

هرب المسؤول عن الحادث.. انهيار مبنى سكني يثير ضجة في الكويت (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2024 | 09:12
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أشعل انهيار مبنى سكني مكون من 6 طوابق في منطقة الجابرية بمحافظة حولي الكويتية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية للتدخل.
 
 
وقالت الداخلية في بيان على موقعها الرسمي بمنصة "إكس"، أرفقته بصورة وفيديو لحادثة الانهيار: "وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام تباشران التعامل مع حادثة انهيار عمارة في منطقة الجابرية، ولا توجد أية إصابات، وما زالت فرق البحث تواصل عملياتها في الموقع".
 
 
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وأضاف البيان "باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، مساء الأربعاء، التعامل مع حادثة انهيار عمارة مكونة من 6 أدوار أثناء عملية الهدم".

وتابع البيان "توضح أن الواقعة نتيجة إهمال من قبل المقاول المسؤول عن عملية الهدم، حيث قام بالهروب من الموقع بعد الحادثة ولم تسجل أية إصابات، فيما تستمر فرق البحث في عمليات البحث في الموقع للتأكد من عدم وجود أية إصابات"، مؤكدة أن "الجهات المعنية باشرت عمليات البحث والتحري لضبط المسؤولين عن الانهيار، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الواقعة وعلقوا عليها مطالبين بمحاسبة الشخص المتسبب. (روسيا اليوم)

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