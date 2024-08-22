Advertisement

عربي-دولي

فرحة عرس تحوّلت إلى مأتم.. هكذا خسر الشاب عمرو حياته في حادث أليم

Lebanon 24
22-08-2024 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1237562-638599410179083632.jpg
Doc-P-1237562-638599410179083632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفي العريس عمرو عبد الناصر حسنين البالغ من العمر 21 عاماً، وصديقه شهاب ناجح عطيتو البالغ من العمر 22 عاماً، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في أسوان جنوب مصر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم لوفاة العريس وصديقه، وتحوّل حالة الأهل من السعادة والاستعداد إلى الاحتفال، إلى مأتم وحزن غير متوقعين. (العربية)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2024-08-22
11:10 | 2024-08-22
10:50 | 2024-08-22
10:20 | 2024-08-22
10:11 | 2024-08-22
10:00 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24