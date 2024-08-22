31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فرحة عرس تحوّلت إلى مأتم.. هكذا خسر الشاب عمرو حياته في حادث أليم
Lebanon 24
22-08-2024
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفي العريس عمرو عبد الناصر حسنين البالغ من العمر 21 عاماً، وصديقه شهاب ناجح عطيتو البالغ من العمر 22 عاماً، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في أسوان جنوب مصر.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم لوفاة العريس وصديقه، وتحوّل حالة الأهل من السعادة والاستعداد إلى الاحتفال، إلى مأتم وحزن غير متوقعين. (العربية)
Advertisement
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
Lebanon 24
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
14:20 | 2024-08-21
21/08/2024 02:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
15:34 | 2024-08-21
21/08/2024 03:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بحمالة صدر.. فنانة لبنانية بإطلالة جريئة وتصبح نسخة عن هيفا وهبي شاهدوا الصور
Lebanon 24
بحمالة صدر.. فنانة لبنانية بإطلالة جريئة وتصبح نسخة عن هيفا وهبي شاهدوا الصور
03:06 | 2024-08-22
22/08/2024 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
13:36 | 2024-08-21
21/08/2024 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "ردِّ حزب الله".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن "ردِّ حزب الله".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
14:00 | 2024-08-21
21/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:10 | 2024-08-22
لمدة 3 أشهر.. حكم بالسجن على شقيقين أميركيين في دبي
11:10 | 2024-08-22
بوتين يتهم أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كورسك النووية
10:50 | 2024-08-22
نجل تيم والز ينفجر باكياً أثناء خطاب والده... وهذا ما قاله
10:20 | 2024-08-22
بالفيديو... صاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة
10:11 | 2024-08-22
المدعي العام الإسرائيلي يكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني
10:00 | 2024-08-22
إفريقيا.. هل أصبحت مسرحاً لصراع بين روسيا وأوكرانيا؟
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
22/08/2024 18:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
22/08/2024 18:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
22/08/2024 18:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24