فرحة عرس تحوّلت إلى مأتم.. هكذا خسر الشاب عمرو حياته في حادث أليم

تُوفي العريس عمرو عبد الناصر حسنين البالغ من العمر 21 عاماً، وصديقه شهاب ناجح عطيتو البالغ من العمر 22 عاماً، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في أسوان جنوب مصر.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم لوفاة العريس وصديقه، وتحوّل حالة الأهل من السعادة والاستعداد إلى الاحتفال، إلى مأتم وحزن غير متوقعين. (العربية)

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