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عربي-دولي
بوتين يتهم أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كورسك النووية
Lebanon 24
22-08-2024
|
11:10
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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كورسك النووية الروسية في هجوم الليلة الماضية، وقال إن موسكو أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالموقف.
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وأدلى بوتين بهذه التصريحات في اجتماع مع كبار المسؤولين في الكرملين اليوم الخميس، لبحث الوضع في المناطق الحدودية الروسية.
ولم يكشف مزيدا من التفاصيل عن الواقعة أو يقدم أدلة مدعومة بوثائق لإثبات اتهامه.
ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، التي نفذت توغلا مباغتا في منطقة كورسك اقتحم خلاله آلاف الجنود الأوكرانيين الحدود الغربية لروسيا في السادس من أغسطس في تحرك فاجأ روسيا على ما يبدو.
وسبق أن أكد بوتين خلال اجتماع حول الوضع في مناطق كورسك وبيلغورود وبريانسك على ضرورة "حل جميع مشكلات دعم الحياة الأخرى (في كورسك) تلقائيا".
وكشفت سلطات كورسك، بأنه تم إجلاء أكثر من 130 ألف شخص من سكان مقاطعة كورسك الروسية، في حين ظل نحو 20 ألف شخص في المقاطعة.
وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن الأوضاع في مقاطعة بيلغورود ما زالت صعبة جراء القصف الأوكراني المتواصل.
(سكاي نيوز)
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