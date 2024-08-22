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عربي-دولي

لمدة 3 أشهر.. حكم بالسجن على شقيقين أميركيين في دبي

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:10
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أفادت وكالة فرانس برس، يوم الخميس، أن السلطات الإماراتية أصدرت حكماً بسجن شقيقين أميركيين لمدة 3 أشهر بعد أن قاما  بالاعتداء على رجال شرطة في دبي أثناء تواجدهم تحت تأثير الكحول.
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وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن جوزيف لوبيز، البالغ من العمر 24 عاماً، وهو جندي سابق في القوات الجوية ومنافس على لقب ملك جمال الولايات المتحدة، تم اعتقاله مع شقيقه جوشوا بتهم "الاعتداء على رجال شرطة دبي، مقاومة الاعتقال، وإتلاف ممتلكات عامة".

وأضاف البيان أن السائحين، اللذين كانا تحت تأثير الكحول، غُرِّما بمبلغ 1428 دولاراً وحُكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر تليها الترحيل، بسبب التسبب في إصابات لرجال الشرطة وإتلاف مركبة تابعة لهم أثناء محاولتهما الفرار من موقع الحادث.

من جهتها، أفادت منظمة "محتجزون في دبي"، وهي منظمة غير حكومية تعنى بمراقبة إساءة استخدام القضاء في الإمارات نيابةً عن المغتربين والسياح، أن الشقيقين، من ولاية أوهايو، تم توقيفهما في يونيو بعد تعاطيهما مواد مخدرة خلال حفل على متن يخت خلال عطلتهم.

وأضافت رئيسة المنظمة، رادا ستيرلينغ، أن "الشقيقين كانا ضحيتين للاحتيال من قبل أفراد كانوا يهدفون إلى سرقتهما". وأوضحت أن "الشقيقين قُدم لهما مشروب واحد على متن اليخت، وما يتذكرانه بعد ذلك هو أن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية أخذوهما بعيداً".

وأشارت ستيرلينغ إلى أن الشقيقين "لم يدركا أن الرجال كانوا من الشرطة ويرتدون ملابس مدنية"، واعتقدا أنهما يتعرضان للخطف.

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