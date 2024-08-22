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عربي-دولي
للمرّة الأولى منذ توليه الرئاسة.. السيسي إلى تركيا
Lebanon 24
22-08-2024
|
11:24
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أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الخميس، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة العاصمة التركية أنقرة في 4 أيلول المقبل، وهي الأولى له منذ توليه منصب الرئاسة.
وذكر موقع "Habertürk" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل السيسي في مراسم رسمية في أنقرة. ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من القاهرة أو أنقرة بشأن موعد الزيارة.
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وخلال الزيارة، سيترأس الرئيسان اجتماع "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين تركيا ومصر، والذي سيعقد بنسخته الجديدة.
وتأتي زيارة السيسي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في 14 شباط 2024، التي شكلت بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية بعد قطيعة دامت 12 عاماً.
وأشار الموقع التركي إلى أن تطورات الوضع في قطاع غزة ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات، حيث سيتم مناقشة "الإجراءات المشتركة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وضمان وقف إطلاق النار، ومحاكمة حكومة نتنياهو".
ستتناول المحادثات أيضاً قضايا إقليمية أخرى، مثل الوضع في ليبيا والسودان والصومال، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
ستركز الزيارة أيضاً على توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات متعددة، مع التركيز على زيادة حجم التجارة البينية من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. كما سيتم بحث تطوير التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة، فضلاً عن الصحة والسياحة والدفاع.
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