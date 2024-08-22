Advertisement

عربي-دولي

للمرّة الأولى منذ توليه الرئاسة.. السيسي إلى تركيا

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1237604-638599482774815584.jpg
Doc-P-1237604-638599482774815584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الخميس، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة العاصمة التركية أنقرة في 4 أيلول المقبل، وهي الأولى له منذ توليه منصب الرئاسة.

وذكر موقع "Habertürk" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل السيسي في مراسم رسمية في أنقرة. ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من القاهرة أو أنقرة بشأن موعد الزيارة.
Advertisement

وخلال الزيارة، سيترأس الرئيسان اجتماع "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين تركيا ومصر، والذي سيعقد بنسخته الجديدة.

وتأتي زيارة السيسي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في 14 شباط 2024، التي شكلت بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية بعد قطيعة دامت 12 عاماً.

وأشار الموقع التركي إلى أن تطورات الوضع في قطاع غزة ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات، حيث سيتم مناقشة "الإجراءات المشتركة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وضمان وقف إطلاق النار، ومحاكمة حكومة نتنياهو".

ستتناول المحادثات أيضاً قضايا إقليمية أخرى، مثل الوضع في ليبيا والسودان والصومال، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

ستركز الزيارة أيضاً على توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات متعددة، مع التركيز على زيادة حجم التجارة البينية من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. كما سيتم بحث تطوير التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة، فضلاً عن الصحة والسياحة والدفاع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:35 | 2024-08-22
15:29 | 2024-08-22
15:12 | 2024-08-22
15:03 | 2024-08-22
14:42 | 2024-08-22
14:40 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24