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عربي-دولي

مصر تكشف عن خطة لإعادة إنتاج النفط والغاز

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:36
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن مصر تعتزم إعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية بدءاً من عام 2025، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين.

وأضاف مدبولي أنه سيعقد اجتماعاً في نهاية اليوم مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، لمناقشة كيفية تأمين احتياجات الدولة وقطاع
 الكهرباء من المنتجات البترولية.
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وأوضح رئيس الوزراء أن "الدولة والحكومة والبنك المركزي يتحملون عبئاً كبيراً لضمان استدامة واستقرار تدبير الشحنات البترولية. ومع كل هذه التحديات، تظل الدولة حريصة على الوفاء بجميع تعهداتها في هذا المجال".

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تسعى على المدى القصير إلى "تحقيق رؤية واضحة لإعادة إنتاجية الدولة من النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية، بل وزيادتها".
 
وأكد وجود خطة مفصلة من الدولة للعودة إلى مستويات الإنتاج قبل الأزمة.

من جانبها، تعتزم شركة شل مصر بدء حفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، في إطار الجهود الرامية لدعم أهداف الحكومة في هذا المجال.
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