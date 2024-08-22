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للمرة الثالثة.. هزة أرضية تضرب إسرائيل

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:47
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه للمرة الثالثة خلال أسابيع قليلة تضرب هزة أرضية إسرائيل.
 
وبحسب المعهد الجيولوجي في الاراضي المحتلة، فقد أشار إلى أنّه عند الساعة 17:30، ضربت هزة بقوة 3.6 درجات في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 37 كم شمال غرب مدينة حيفا.
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وقبل حوالي عشرة أيام وقع زلزال بقوة 5.4 درجة شعر به السكان داخل الاراضي المحتلة ودمشق.
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