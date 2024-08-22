للمرة الثالثة.. هزة أرضية تضرب إسرائيل

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه للمرة الثالثة خلال أسابيع قليلة تضرب هزة أرضية إسرائيل.

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وبحسب المعهد الجيولوجي في الاراضي المحتلة، فقد أشار إلى أنّه عند الساعة 17:30، ضربت هزة بقوة 3.6 درجات في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 37 كم شمال غرب مدينة حيفا.وقبل حوالي عشرة أيام وقع زلزال بقوة 5.4 درجة شعر به السكان داخل الاراضي المحتلة ودمشق.