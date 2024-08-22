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عربي-دولي

بريطانيا: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لهجوم حوثي بالبحر الأحمر

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:25
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أعلنت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، الخميس، إنقاذ طاقم سفينة هاجمتها جماعة الحوثي، لكن حذرت من أن السفينة التي تحمل 150 ألف طن من النفط، باتت عالقة في البحر الأحمر بعد تعرضها لتلف شديد.
وأوضحت شريف، في بيان مقتضب عبر حسابها على منصة إكس، أن "هجوما حوثيا آخر يهدد سواحل اليمن وصيادي الأسماك وينذر بكارثة بيئية".
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وأضافت: "لحسن الحظ، تم إنقاذ طاقم سفينة إم في سونيون ’MV Sounion’ التي تحمل 150 ألف طن من النفط، لكنها أصبحت مهدورة (تضررت بشدة وباتت عالقة) في البحر".
وجددت السفيرة البريطانية دعوة الحوثيين إلى "وقف هذه الهجمات المتهورة وغير القانونية"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بالخصوص. 
(الأناضول)
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