الحوثيون يكشفون مصير سفينة نفطية بعدما هاجموها

ومن جانبها، قالت السلطات البحرية البريطانية، الخميس، إن ناقلة النفط التي ترفع العلم اليوناني، راسية حاليا وتم إجلاء طاقمها بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، المتخصصة في متابعة الأمن البحري وتديرها البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت تقريرا يفيد بأن السفينة في المرساة وتم إجلاء الطاقم.
وأكدت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر EUNAVFOR ASPIDES في وقت سابق، الخميس، أنها أجلت طاقم الناقلة سونيون المكون من 25 فردًا. كما حذرت القوة البحرية من أن 150 ألف طن من النفط الخام على متن السفينة تشكل خطرا ملاحيا وبيئيا في المنطقة.