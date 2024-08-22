Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يكشفون مصير سفينة نفطية بعدما هاجموها

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:03
A-
A+

Doc-P-1237684-638599610914416481.jpg
Doc-P-1237684-638599610914416481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، أن قوات الحوثيين نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة (SOUNION) النفطية في البحر الأحمر، وسفينة أخرى في خليج عدن.
وزعم سريع في بيان بالفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس، أن "السفينة سونيون أُصيبت إصابة دقيقة ومباشرة وهي معرضة للغرق"، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.
Advertisement
وأردف المتحدث أن "الحوثيين شنوا هجوما آخر على سفينة (Sw North Wind I)، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر ودقيق أثناء إبحارها في خليج عدن".
وادعى سريع أن "السفينتين تابعتان لشركات تتعامل مع إسرائيل، انتهكت قرار حظر الدخول للموانئ الإسرائيلية"

ومن جانبها، قالت السلطات البحرية البريطانية، الخميس، إن ناقلة النفط التي ترفع العلم اليوناني، راسية حاليا وتم إجلاء طاقمها بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، المتخصصة في متابعة الأمن البحري وتديرها البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت تقريرا يفيد بأن السفينة في المرساة وتم إجلاء الطاقم.

 وأكدت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر EUNAVFOR ASPIDES في وقت سابق، الخميس، أنها أجلت طاقم الناقلة سونيون المكون من 25 فردًا. كما حذرت القوة البحرية من أن 150 ألف طن من النفط الخام على متن السفينة تشكل خطرا ملاحيا وبيئيا في المنطقة.

(بالعربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2024-08-22
17:40 | 2024-08-22
16:37 | 2024-08-22
16:28 | 2024-08-22
16:00 | 2024-08-22
15:48 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24