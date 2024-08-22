Advertisement

عربي-دولي

المالكي يكشف: "إسرائيل رفضت السماح لعبّاس بزيارة غزة"

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1237687-638599618659827736.png
Doc-P-1237687-638599618659827736.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأن إسرائيل قد رفضت السماح للرئيس محمود عباس بزيارة قطاع غزة.

وأوضح المالكي قائلاً: "لم نتقدم بطلب إذن. لقد أعلنّا ببساطة عن نية الرئيس التوجه إلى غزة، ووردت على الفور ردود فعل من الجانب الإسرائيلي تفيد بعدم السماح للرئيس محمود عباس بدخول القطاع."

وأشار المالكي إلى أن: "نحن لا نطلب إذنًا من العدو الإسرائيلي."

وأضاف: "كان الرئيس عباس على دراية تامة بأن إسرائيل لن تسمح له بالدخول إلى غزة، ولهذا السبب طلب الدعم والضمانات الأمنية من مجلس الأمن الدولي لتجاوز الممانعة الإسرائيلية." 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2024-08-22
17:40 | 2024-08-22
16:37 | 2024-08-22
16:28 | 2024-08-22
16:00 | 2024-08-22
15:48 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24