المالكي يكشف: "إسرائيل رفضت السماح لعبّاس بزيارة غزة"

أفاد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأن إسرائيل قد رفضت السماح للرئيس محمود عباس بزيارة قطاع غزة.

وأوضح المالكي قائلاً: "لم نتقدم بطلب إذن. لقد أعلنّا ببساطة عن نية الرئيس التوجه إلى غزة، ووردت على الفور ردود فعل من الجانب الإسرائيلي تفيد بعدم السماح للرئيس محمود عباس بدخول القطاع."

وأشار المالكي إلى أن: "نحن لا نطلب إذنًا من العدو الإسرائيلي."

وأضاف: "كان الرئيس عباس على دراية تامة بأن إسرائيل لن تسمح له بالدخول إلى غزة، ولهذا السبب طلب الدعم والضمانات الأمنية من مجلس الأمن الدولي لتجاوز الممانعة الإسرائيلية."