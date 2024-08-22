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الشاباك: هجمات المستوطنين بالضفة قد تؤدي لانهيار الأمن القومي

Lebanon 24
22-08-2024 | 16:28
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حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، الخميس، من انهيار الأمن القومي للبلاد، جراء تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس الشاباك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق قناة "12" العبرية الخاصة.
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رئيس الشاباك، حذر من أنّ "ارتفاع نسبة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وزيادة إراقة الدماء بين الطرفين، وبالتالي انهيار الأمن القومي في إسرائيل".
وتعقيبا على ذلك، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في منشور عبر منصة "إكس"، حديث رئيس الشاباك عن انهيار قادم للأمن القومي لبلاده "تحذيرا أخيرا من الكارثة المقبلة".
وأضاف: "لن تتمكن الحكومة من الادعاء بالقول لم نكن نعرف، لقد تم تحذيرهم من أن حكومة الكارثة تسير مرة أخرى نحو الانهيار القادم للأمن القومي".
وطالب لابيد بـ"إخراج (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير ومجموعته من المتطرفين من أي مركز قرار، كما يجب وقف الانتهاكات الجماعية للقانون في الضفة الغربية".
(الأناضول)
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