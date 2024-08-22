Advertisement

عربي-دولي

"تذاكر ذهاب فقط للاجئين".. تهديد من هنغاريا للإتحاد الأوروبي

Lebanon 24
22-08-2024 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1237709-638599670586434440.jpg
Doc-P-1237709-638599670586434440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هددت هنغاريا الاتحاد الأوروبي باستخدام المهاجرين وطالبي اللجوء كأداة ضغط، في محاولة لإجباره على التراجع عن الغرامات الباهظة التي فرضها مؤخراً بسبب سياساتها التقييدية المتعلقة باللجوء.

وحذر غيرغيلي غولياس، الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الحكومة في هنغاريا، من أن بلاده قد تلجأ إلى إرسال المهاجرين مباشرةً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تُعتبر بمثابة عاصمة الاتحاد الأوروبي، إذا استمر الاتحاد في الضغط على هنغاريا لقبول المزيد من طالبي اللجوء.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال غولياس: "إذا كانت بروكسل ترغب في استقبال المهاجرين، فسنوفر لهم تذاكر ذهاب فقط."

وأضاف أنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي في تعقيد مسألة وقف الهجرة على الحدود الخارجية لبودابست، فإن الحكومة الهنغارية قد تتخذ خطوة إرسال المهاجرين إلى بروكسل.

وأشار غولياس إلى ما اعتبره "نفاقاً" من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يُسمح لبعض الدول الأوروبية باستخدام "مناطق العبور" لاحتجاز طالبي اللجوء، بينما تُدان بودابست وتتعرض للغرامات لنفس الممارسة.

في وقت سابق، صرح رئيس حكومة هنغاريا، فيكتور أوربان، بأن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي".

وأدان أوربان قرار المحكمة، معتبراً إياه "غير مقبول"، وقال إن "المهاجرين غير الشرعيين أصبحوا أهم لدى بيروقراطيي بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين".

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2024-08-22
17:40 | 2024-08-22
16:28 | 2024-08-22
16:00 | 2024-08-22
15:48 | 2024-08-22
15:35 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24