إنسحاب كينيدي من السباق الرئاسي.. هل يزيد من حظوظ ترامب بالفوز؟

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تناقلت وسائل إعلام أميركية خبرا مفاده أن المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأميركية روبرت كينيدي، يستعد لإعلان انسحابه وتأييده لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن كنيدي جونيور يخطط لإعلان انسحابه بحلول نهاية هذا الأسبوع، وتأييده لترامب.وفي ما يتعلق بتأثير انسحاب كينيدي على حظوظ ترامب، يقول المحلل الأميركي إيريك هام، إن "التأثير، إن كان فعلا، سيكون ضئيلا" بالنظر إلى نوايا التصويت في البلاد، مستشهدا باستطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تراجع حظوظ الرجل مقارنة بهاريس وترامب.وأوضح هام أنه بعد انسحاب الرئيس الأميركي، جو بايدن من السباق الرئاسي وترسيم نائبته هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي، تراجع صيت كينيدي بين المصوتين.وأضاف: "تراجُع حظوظه ربما كان وراء قراره الانسحاب، لكن تأثير هذا الانسحاب لن يكون ذا ثقل كبير". (الحرة)