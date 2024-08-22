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إيطاليا تعمل على تنمية أفريقيا.. عن طريق مغازلة طلابها

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:38
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في خضم الخلاف القائم داخل الائتلاف الحاكم بشأن الهجرة وحقوق المواطنة، قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني، الخميس، إنه يريد حضور المزيد من الطلاب الأفارقة إلى إيطاليا.

ويحث حزب "إيطاليا إلى الأمام" اليميني الوسطي الذي ينتمي إليه تاياني الحكومة على النظر في منح الجنسية للقصر الأجانب الذين يكملون معظم تعليمهم بإيطاليا.
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ويلقى الاقتراح معارضة من حزبي الائتلاف اليمينيين المتشددين "إخوة إيطاليا" بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

 وقال تاياني في مؤتمر في ريميني على ساحل البحر الأدرياتيكي "أعتقد أنه ينبغي زيادة أعداد الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في إيطاليا".

وكان تاياني يناقش مبادرة تنمية إيطالية للدول الأفريقية، والمعروفة باسم خطة ماتي، والتي تحمل اسم المؤسس الراحل لشركة الطاقة الإيطالية (إيني).

ويشبه تاياني المشروع بخطة مارشال التي دعمت من خلاله الولايات المتحدة الاقتصادات الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. (سكاي نيوز عربية)
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