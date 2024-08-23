رفع التأهب بقاعدة "الناتو" في ألمانيا.. بسبب "تهديد محتمل"

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أعلنت قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بلدة "غلزنكيرشن" الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس انها رفعت مستوى الأمن فيها، بعد معلومات استخباراتية تشير لوجود تهديد محتمل.وقالت القاعدة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تم صرف جميع الموظفين غير الأساسيين للمهمة إلى منازلهم كإجراء احترازي. سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. والعمليات مستمرة كما هو مخطط لها".ولم تقدم قاعدة غلزنكيرشن المزيد من التفاصيل.وتقع القاعدة في ولاية "شمال الراين-وستفاليا" غرب ألمانيا، وهي قريبة من الحدود مع هولندا.وتشتهر البلدة الألمانية بوجود قاعدة جوية تابعة للناتو.(سكاي نيوز)