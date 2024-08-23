سفير روسيا في واشنطن: بوتين قرّر الردّ على الهجوم الأوكراني

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قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن القيادة الروسية اتخذت القرار بخصوص الردّ على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك الحدودية.وأكد السفير الروسي في حديث مع الصحفيين أن "كييف ستنال العقاب الشديد على تصرفها الطائش هذا".وأضاف: "أقول لكم بصدق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ القرار المتعلق بذلك. وأنا على قناعة راسخة بأن جميع المذنبين سينالون العقاب الشديد على ما حدث في مقاطعة كورسك".وشدد على أن الولايات المتحدة، كانت على علم مسبق بهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك. (روسيا اليوم)