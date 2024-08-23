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ملامحهم تغيّرت بسبب التعذيب... إسرائيل أفرجت عن 40 أسيرا فلسطينيّاً (صور)

Lebanon 24
23-08-2024 | 01:12
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أفرج الجيش الإسرائيلي عن أكثر من 40 أسيرا فلسطينيا من عدة سجون ممن أنهوا محكومياتهم، وبينهم من المعتقلين إداريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء "وفا".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "جزءا ممن أفرج عنهم، ليلة الخميس يعانون من أمراض جلدية وتحديدا ممن أفرج عنهم من سجن "النقب" حيث يُعتبر من أبرز السجون التي كانت شاهدة على جرائم التعذيب، وهذا ما عكسته العشرات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة".
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وقد أظهرت صورهم الأولى عقب الإفراج عنهم هيئاتهم التي اختلفت جراء ما تعرضوا له من تعذيب مارسه الجيش الإسرائيلي بحقهم، وقد نقل البعض منهم إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
 
 

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