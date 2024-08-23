جنيف تختتم محادثات السلام بشأن السودان: ملتزمون بمعالجة الأزمة

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أصدرت كل من الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بيانا مشتركا بشأن "السلام في السودان وتعزيز دور المرأة لتحقيقه واستدامته".وقالت الدول والأطراف التي أصدرت البيان: "إننا ندرك الدور المحوري الذي تلعبه النساء في السودان كناشطات للسلام، وعاملات في المجال الإنساني، وخبيرات، وركيزات لمجتمعاتهن".وأضافت الدول الأطراف المشاركة أن "إدماج النساء أمر أساسي ولا غنى عنه لتحقيق السلام واستدامته في السودان، ويتعين علينا الإنصات إلى وجهات نظر النساء السودانيات وتوصياتهن، والعمل على تنفيذها في حال أردنا تحقيق نتائج مجدية، ونشيد هنا بالمبادرات الناجحة الآنفة التي نفذت مع النساء السودانيات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".وأشار البيان: "وبفضل الاجتماعات التي عقدناها مع مجموعة متنوعة من الخبيرات المدنيات السودانيات في سويسرا، فإننا ملتزمون بتعزيز هدف مشترك وهو معالجة الأزمة التي تعاني منها النساء والأطفال في السودان، فضلا عن تعزيز أهدافهن وتلبية احتياجاتهن عبر المسارات المختلفة لهذه المحادثات، كما نلتزم بتكثيف جهودنا الدبلوماسية لحماية كافة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف، بما يشمل العنف الجنسي أثناء النزاع".وختم البيان: "ولهذا السبب، أنشأت الوفود أمس الخميس مجموعة متخصصة، ستمنح الأولوية لدمج أفكار وتوصيات النساء في السودان، وسنواصل أيضا مشاوراتنا مع النساء السودانيات ضمن منصة "ملتزمون بتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان" وذلك لتعزيز أصواتهن، بينما نعمل باتجاه مستقبل يعم السلام والازدهار فيه أرجاء السودان". (روسيا اليوم)