"إرهابي يرتدي بدلة".. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يهاجم السفير الفلسطيني (فيديو)

أثار داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بجملة خاطب بها السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور.

وفي جلسة لمجلس الأمن، قال فيها دانون: "منذ 7 تشرين الأول أدليتَ بمئات الخطابات إلا أنك لم تقدم أي شيء يكون حتى قريبا من إدانة حماس، صححني إذا كنت مخطئا، هل سمع أي أحد أي إدانات على فظائع حماس؟".





وتابع دانون قائلا: "السيد منصور إذا لم تدنهم فأنت واحد منهم أنت لا تمثل الشعب الفلسطيني، السيد منصور أنت إرهابي في بدلة، أطالبك بإدانة حماس، إذا لم تدنهم فأنت واحد منهم".