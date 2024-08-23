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عربي-دولي

"إرهابي يرتدي بدلة".. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يهاجم السفير الفلسطيني (فيديو)

Lebanon 24
23-08-2024 | 01:30
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أثار داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بجملة خاطب بها السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور.
وفي جلسة لمجلس الأمن، قال فيها دانون: "منذ 7 تشرين الأول أدليتَ بمئات الخطابات إلا أنك لم تقدم أي شيء يكون حتى قريبا من إدانة حماس، صححني إذا كنت مخطئا، هل سمع أي أحد أي إدانات على فظائع حماس؟".


وتابع دانون قائلا: "السيد منصور إذا لم تدنهم فأنت واحد منهم أنت لا تمثل الشعب الفلسطيني، السيد منصور أنت إرهابي في بدلة، أطالبك بإدانة حماس، إذا لم تدنهم فأنت واحد منهم".
 
 
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وكان منصور قد قال في كلمته بالجلسة إنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن، بما يتماشى مع أحكام القرار 2735 ودون أي شروط أخرى ومطالب سيئة النية تتعارض مع روح ونص القرار والتي تهدف بوضوح إلى عرقلة جهود وقف إطلاق النار، موجها سؤالا للمجلس: "متى ستتصرفون؟ سواء كان هناك اتفاق أو لا اتفاق، ليس هناك عذر لاستمرار إسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة. (CNN بالعربي)
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