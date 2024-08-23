كبديل للبنوك.. ترامب يقرّر إطلاق منصة للعملات المشفرة

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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزمه على إطلاق منصة للعملات المشفرة، مقدمًا إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.وكتب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية على موقع "إكس" وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "الأميركيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جدا".وأضاف "حان الوقت لكي نقاوم معًا".