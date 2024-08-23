ماكرون يُجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة

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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراء محادثات مع لاعبين سياسيين رئيسيين في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات التشريعية المفاجئة الشهر الماضي، التي أسفرت عن عدم فوز أي حزب بالأغلبية في الجمعية الوطنية.وقال مكتب ماكرون إن اجتماعات مع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في فرنسا ستعقد يومي الجمعة والاثنين، في قصر الإليزيه الرئاسي من أجل "الاستمرار في التحرك نحو الأغلبية الأوسع والأكثر استقرارًا الممكنة".