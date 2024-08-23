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عربي-دولي

إستطلاع جديد في إسرائيل... نتنياهو يتفوّق على غانتس

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:36
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كشف استطلاع للرأي أن حزب الوحدة الوطنية الذي يترأسه وزير الدفاع السابق بيني غانتس يواصل خسارة شعبيته.
 
وردا على سؤال: "لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة لمن ستصوت؟" أتت النتيجة على الشكل التالي: 
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الليكود: 22 مقعدا
الوحدة الوطنية: 20 
يش عتيد: 15 
إسرائيل بيتنا: 14 
عوتسما يهوديت: 10
شاس: 9 
الديمقراطيون: 9
يهودية التوراة الموحدة: 7
حداش تعال: 5 
رعام: 5 
الصهيونية الدينية: 4
وردا على سؤال: "أيهما أكثر ملاءمة لمنصب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أم بيني غانتس؟"، حصل نتنياهو على 41% من الأصوات بينما حصل غانتس على 40%، وقال 19% لا أعرف. (روسيا اليوم)

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