إستطلاع جديد في إسرائيل... نتنياهو يتفوّق على غانتس

كشف استطلاع للرأي أن حزب الوحدة الوطنية الذي يترأسه وزير الدفاع السابق بيني غانتس يواصل خسارة شعبيته.
وردا على سؤال: "لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة لمن ستصوت؟" أتت النتيجة على الشكل التالي:
الليكود: 22 مقعدا
الوحدة الوطنية: 20
يش عتيد: 15
إسرائيل بيتنا: 14
عوتسما يهوديت: 10
شاس: 9
الديمقراطيون: 9
يهودية التوراة الموحدة: 7
حداش تعال: 5
رعام: 5
الصهيونية الدينية: 4
وردا على سؤال: "أيهما أكثر ملاءمة لمنصب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أم بيني غانتس؟"، حصل نتنياهو على 41% من الأصوات بينما حصل غانتس على 40%، وقال 19% لا أعرف. (روسيا اليوم)