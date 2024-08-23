إستطلاع جديد في إسرائيل... نتنياهو يتفوّق على غانتس

كشف استطلاع للرأي أن حزب الوحدة الوطنية الذي يترأسه وزير الدفاع السابق بيني غانتس يواصل خسارة شعبيته.



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الليكود: 22 مقعدا

الوحدة الوطنية: 20

يش عتيد: 15

إسرائيل بيتنا: 14

عوتسما يهوديت: 10

شاس: 9

الديمقراطيون: 9

يهودية التوراة الموحدة: 7

حداش تعال: 5

رعام: 5

الصهيونية الدينية: 4 وردا على سؤال: "لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة لمن ستصوت؟" أتت النتيجة على الشكل التالي:الليكود: 22 مقعداالوحدة الوطنية: 20يش عتيد: 15إسرائيل بيتنا: 14عوتسما يهوديت: 10شاس: 9الديمقراطيون: 9يهودية التوراة الموحدة: 7حداش تعال: 5رعام: 5الصهيونية الدينية: 4

وردا على سؤال: "أيهما أكثر ملاءمة لمنصب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أم بيني غانتس؟"، حصل نتنياهو على 41% من الأصوات بينما حصل غانتس على 40%، وقال 19% لا أعرف. (روسيا اليوم)