العثور على أكبر ماسة منذ أكثر من 100 سنة... ما هو وزنها؟

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اكتُشفت أكبر ماسة منذ أكثر من قرن في منجم في بوتسوانا.وقالت حكومة بوتسوانا إن الماسة الضخمة التي تزن 2492 قيراطا هي ثاني أكبر ماسة يتم اكتشافها على الإطلاق في منجم، وإنها أكبر ماسة تم العثور عليها منذ عام 1905، وهي بحجم قبضة اليد تقريبا.وتم تقديم الماسة التي لم يتم تسميتها بعد للعالم في مكتب رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي، وتزن حوالي نصف كيلوغرام، وكان ماسيسي من أوائل من حصلوا على فرصة حملها.وقال ماسيسي: "إنها رائعة. أنا محظوظ لأنني رأيتها خلال حياتي". تنهد وقال "واو" قبل استدعاء كبار المسؤولين الحكوميين لإلقاء نظرة فاحصة عليها. (الحرة)