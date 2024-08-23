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عربي-دولي

مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك.. وروسيا ترد: "إرهاب نووي"

Lebanon 24
23-08-2024 | 03:35
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حاولت طائرة مسيّرة أوكرانية مهاجمة محطة كورسك النووية خلال ساعات الليل، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

فقد نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، عن مصدر لم تذكر هويته أن مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية الروسية أثناء الليل.
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وأضافت الوكالة أن الطائرة المسيرة أسقطت بالقرب من مستودع للوقود النووي المستنفد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الهجوم الأوكراني على محطة الطاقة النووية في كورسك يتطلب استجابة سريعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يعرف ما إذا كان هذا هو الهجوم الثاني الذي تتعرض له محطة كورسك، التي تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا.

فأمس الخميس اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كورسك النووية الروسية، في هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية ليلة الخميس، وقال إن موسكو أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالموقف.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في اجتماع مع كبار المسؤولين.

ولم يكشف مزيدا من التفاصيل عن الواقعة أو يقدم أدلة مدعومة بوثائق لإثبات اتهامه.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، التي نفذت توغلا مباغتا في منطقة كورسك اقتحم خلاله آلاف الجنود الأوكرانيين الحدود الغربية لروسيا في السادس من أغسطس في تحرك فاجأ روسيا على ما يبدو.

وهذا التوغل هو الأكبر من نوعه الذي تنفذه قوة أجنبية داخل روسيا منذ الحرب العالمية الثانية. (سكاي نيوز)

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