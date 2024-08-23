بعد تحذير الشاباك.. غالانت يؤكد: أفعال بن غفير تعرّض الأمن القومي للخطر

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أعرب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، عن دعمه لطلب رئيس الشاباك رونان بار، بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفي.وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أمام التصرفات غير المسؤولة للوزير بن غفير، والتي تعرض الأمن القومي لدولة إسرائيل للخطر وتخلق انقساما داخليا في البلاد، فإن رئيس جهاز الأمن العام وأفراده يقومون بواجبهم ويحذرون من العواقب الوخيمة من هذه التصرفات".وانتقد بار في وقت سابق، انتهاك بن غفير للوضع القائم في الحرم القدسي، وحذر من أن ذلك "سيؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء وتغيير وجه دولة إسرائيل إلى درجة لا يمكن التعرف عليها"، مؤكدا أن "المطلوب جهد مشترك بين الوزارات للقضاء على هذه الظاهرة. وأنا مقتنع بأن هذا يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للحكومة. هذه الظاهرة تخلق خطرا كبيرا جدا على أمن المنطقة".بدوره، طالب بن غفير بإقالة بار بعد رسالته التي حذر فيها من "الإرهاب اليهودي" الذي يعرض أمن الدولة ووجودها للخطر. (روسيا اليوم)