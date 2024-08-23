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عربي-دولي

بسبب بيع مروحيات أباتشي لجارتها الجنوبية.. بيونغ يانغ تنتقد أميركا

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:29
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نددت وزارة خارجية كوريا الشمالية بخطط الولايات المتحدة لبيع طائرات هليكوبتر أباتشي لكوريا الجنوبية، وتعهدت باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز دفاعها عن النفس.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يوم الاثنين إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لطائرات مروحية من طراز أباتشي وخدمات الدعم واللوجستيات المرتبطة بها لكوريا الجنوبية مقابل نحو 3.5 مليار دولار.
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وأصدر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يتم الكشف عن اسمه، بيانا صحفيا، أمس الخميس، انتقد فيه خطط البيع ووصفها بأنها خطوة تفاقم التوتر وتضاف إلى التدريبات العسكرية السنوية بين الحليفتين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المسؤول القول "هذا عمل استفزازي متهور يهدف عمدا إلى زيادة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة".

واتهم المسؤول واشنطن بتصعيد المواجهة العسكرية "والإخلال بالتوازن العسكري وبالتالي زيادة خطر اندلاع صراع جديد" في المنطقة من خلال تزويد حلفائها وأصدقائها بالأسلحة الفتاكة.

وجاء في البيان أن "قوة الردع الاستراتيجية لكوريا الشمالية سوف تتعزز بشكل أكبر لحماية الأمن والمصالح الوطنية والسلام الإقليمي". كما تضمن تعهدا بإجراء أنشطة عسكرية بشكل مطرد لتعزيز الدفاع عن النفس.(سكاي نيوز)

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