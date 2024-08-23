في مياه موحلة.. مسعفون يبحثون عن جثث ركاب طائرة منكوبة

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يبحث عمال إنقاذ في مستنقع موحل بالقرب من بانكوك عن حطام طائرة وأشلاء الركاب الصينيين الخمسة وأفراد طاقم الطائرة التايلانديين الأربعة الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في حادث تحطم وقع بعد وقت قصير من الإقلاع.وقال حاكم مقاطعة تشاتشونغساو تشونلاتي يانغترونغ إن حوالي 300 ضابط ومتطوع إنقاذ كانوا يبحثون في موقع التحطم وسيرسلون أي بقايا يمكنهم انتشالها لتحديد هوية الضحايا من قبل الطب الشرعي.ولم يتم انتشال سوى أجزاء صغيرة من الجثث حتى الآن.وغمرت المياه موقع التحطم على بعد حوالي 40 كيلومتراً من مطار سوفارنابومي عندما ارتفع المدّ من نهر قريب يتدفق إلى خليج تايلاند. (العربية)