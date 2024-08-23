Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الإيراني الجديد يدعو إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
23-08-2024 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1237934-638600137692790703.jpg
Doc-P-1237934-638600137692790703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي إلى الحوار مع الاتحاد الاوروبي من أجل حل قضايا ثنائية وذلك عقب اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في التكتل.

وقال عراقجي في بيان في ساعة متأخرة الخميس اوردته"فرانس برس": إن "جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل".
Advertisement

وأضاف: ان تنمية العلاقات "تتطلب حوارا لحل قضايا بين الطرفين وتصحيح السياسات الخاطئة للدول الأوروبية".

من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة "إكس" إنه ناقش مع نظيره الإيراني "آفاق تجديد التواصل حول جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أن المحادثات تناولت "ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس" إضافة إلى "وقف التعاون العسكري" مع روسيا ضد أوكرانيا ومنع الانتشار النووي.

وقال بوريل إن مثل هذا "الحوار البناء ... ضروري لنزع فتيل التوترات الإقليمية".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:19 | 2024-08-23
08:00 | 2024-08-23
07:59 | 2024-08-23
07:49 | 2024-08-23
07:42 | 2024-08-23
07:35 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24