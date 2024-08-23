وزير الخارجية الإيراني الجديد يدعو إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي

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وقال عراقجي في بيان في ساعة متأخرة الخميس اوردته"فرانس برس": إن "جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل".وأضاف: ان تنمية العلاقات "تتطلب حوارا لحل قضايا بين الطرفين وتصحيح السياسات الخاطئة للدول الأوروبية".من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة "إكس" إنه ناقش مع نظيره الإيراني "آفاق تجديد التواصل حول جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك".وأوضح أن المحادثات تناولت "ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس" إضافة إلى "وقف التعاون العسكري" مع روسيا ضد أوكرانيا ومنع الانتشار النووي.وقال بوريل إن مثل هذا "الحوار البناء ... ضروري لنزع فتيل التوترات الإقليمية".