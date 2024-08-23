روسيا: الهجوم على محطة كورسك "إرهاب نووي"

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ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية أن أحدث هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة كورسك النووية الروسية الليلة الماضية، كان "عملاً من أعمال الإرهاب النووي".ومن ناحية أخرى، قالت روس إنيرجو آتوم، وهي وحدة تابعة لشركة روس آتوم النووية الحكومية، إن وحدة طاقة في محطة كورسك النووية الروسية ستخضع لصيانة دورية مقررة في 25 آب.وتتوغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية منذ السادس من آب، واتهمتها روسيا بمهاجمة المحطة، التي من المقرر أن يزورها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رفائيل غروسي الأسبوع المقبل.