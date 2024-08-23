حادثة مؤلمة جداً.. حفرة تبتلع سيدة بعد انهيار رصيف تحتها!

سقطت امرأة، اليوم الجمعة، في حفرة كبيرة بعمق 8 أمتار في وسط مدينة كوالالمبور بعد انهيار رصيف كانت تمشي عليه، مما أدى إلى دفنها، حسبما قالت السلطات الماليزية.



ووقع الحادث في منطقة دانغ وانغي في العاصمة الماليزية، حيث قال قائد الشرطة المحلية سوليزم أفندي سليمان إنه بناءً على روايات شهود العيان، كانت المرأة تسير على الرصيف عندما انهارت الأرض فجأة تحتها.



وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في كوالالمبور، التي تلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن المرأة يُعتقد أنها مواطنة هندية، لكن سوليزم قال إنه لا يستطيع تأكيد هويتها، إذ لا تزال التحقيقات جارية.



وقام رجال إنقاذ بحصار جزء من المنطقة واستخدموا حفاراً لإزالة الحطام في الحفرة، لكن لم تظهر أي علامة على الضحية حتى الآن.

وأوضح أنّ "عمليات البحث ستستمر حتى العثور على الضحية"، لكنه رفض التعليق على السؤال المرتبط بالحالة المحتملة للمرأة أو سبب الحادث.