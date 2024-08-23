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عربي-دولي

تحسبا لنشوب صراع مع الصين.. واشنطن تعتزم نشر قواعد ومطارات في المحيط الهادئ

Lebanon 24
23-08-2024 | 07:34
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قالت مجلة Defense News الأسبوعية، إن الولايات المتحدة تعتزم نشر شبكة قواعد عسكرية ومطارات في منطقة المحيط الهادئ تحسبا لنشوب صراع مسلح محتمل مع الصين.
 
ونقلت المجلة عن رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال ديفيد ألفين قوله، إنه تم إطلاق على الخطة المذكورة، تسمية "ACE، الانتشار القتالي المرن" (Agile Combat Employment).
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ووفقا للجنرال، تحقق واشنطن التقدم في تجهيز مواقعها، لكن عليها بذل المزيد من الجهود لحماية القواعد من الهجمات المحتملة.

وأوضحت المجلة أن قيادة القوات الجوية الأمريكية تخشى أنه في حالة نشوب صراع مسلح مع الصين، قد تقوم الأخيرة بشن "هجمات صاروخية واسعة النطاق" على قواعد عسكرية أمريكية كبيرة تقع في اليابان وغوام.

وتشير تقديرات المجلة إلى أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة للقوات الأمريكية، بل وقد تشل قدرتها على العمل في المحيط الهادئ. وبحسب المجلة، قد تتم إقامة القواعد الأمريكية الجديدة في مطارات مدنية محلية أو في مناطق خالية. وذكر الجنرال  أنه على الرغم من أن توزيع القواعد في جميع أنحاء المنطقة من شأنه أن يمنع هجوما صاروخيا محتملا عليها، إلا أن مثل هذا الإجراء لن يكون قادرا على القضاء على التهديد بشكل كامل. (روسيا اليوم) 
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