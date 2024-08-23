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منذ 7 تشرين الأول... كم بلغ عدد قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 07:35
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نشر الجيش الإسرائيلي تحديثا لعدد قتلاه وجرحاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وحسب موقع الجيش الإسرائيلي فقد أصيب 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 إصابة خلال العملية البرية في قطاع غزة، وقتل 695 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب و332 منذ بداية العملية في غزة.
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وأوضح أن هناك 2611 إصابة طفيفة، 1101 إصابة متوسطة و645 إصابة بليغة، مبينا أن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 21 جراحهم خطيرة.

وذكر أن عدد قتلى الحوادث التشغيلية بلغ 53، بينهم 28 قتيلا بنيران صديقة، 20 قتيلا في حوادث مختلفة بينها دهس وحوادث طرق وأسلحة، 5 قتلى نتيجة "طلقات شاذة".
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