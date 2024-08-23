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عربي-دولي

مأساة في صربيا.. حريق يودي بحياة 6 أشخاص

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:43
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أفادت الشرطة الصربية، بأن حريقا اندلع في مدينة نوفي ساد شمال البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أودى بحياة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
 
وقال وزير الداخلية، إيفيكا داتشيتش، في بيان إن الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة صباحا في مدينة نوفي ساد، على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال بلغراد، العاصمة.
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وأضاف أن "النتائج الأولية تشير إلى أن السبب ربما كان شاحن سكوتر كهربائي".

وأوضح أن "الأطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات، وأن الشرطة تعمل على تحديد هوية الضحايا لكنها تفترض أنهم جميعا أفراد من أسرة واحدة".

وذكر أن "هذا الحريق مأساة مروعة وكل صربيا في حداد على وفاة هذه الأسرة المأساوية".
 
وأكد أن "رجال الإطفاء استجابوا باحترافية وكانوا في مكان الحادث بسرعة بعد مكالمة الطوارئ".

من جهته، قال طبيب طوارئ لقناة "آر تي إس" الحكومية إن "جميع الضحايا كانوا قد لقوا حتفهم بالفعل عندما وصل الفريق الطبي إلى مكان الحادث".
 
في حين قالت سلطات نوفي ساد إن "يوم حداد سيقام على الأسرة"، ولم يتم تحديد موعد على الفور. (روسيا اليوم) 
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