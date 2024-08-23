احتجاز رهائن داخل سجن في فولغوغراد الروسية.. وأنباء عن سقوط ضحايا

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قالت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم الجمعة، إن مجموعة من السجناء احتجزوا رهائن في سجن بمنطقة فولجوجراد وإن واحدا على الأقل من حراس السجن قتل.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مقطعا مصورا ظهر فيه اثنان على الأقل من المهاجمين، وقال أحدهما إنهما من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وإنهما سيطرا على السجن في بلدة سوروفيكينو بـ"طريقة هوليودية".وفي المقطع، ظهر ما لا يقل عن أربعة من حراس السجن بالزي الرسمي مستلقين على الأرض أو جالسين في برك من الدماء.