بوريل: الاتحاد الأوروبي جزء من الصراع في أوكرانيا

اعترف المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي "جزء من الصراع" في أوكرانيا.

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صرح بوريل بذلك في مؤتمر دولي عقد في إسبانيا، وتم بث اللقاء على موقع X للتواصل الاجتماعي، وتابع أن ما يحدث في أوكرانيا سيحدد المستقبل الجيوسياسي لأوروبا، لذلك يتعين أن تفكر أوروبا في كييف.وقال بوريل: "نحن جزء من هذه اللعبة، لسنا طرفا في الحرب، لكننا جزء من الصراع". (روسيا اليوم)