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عربي-دولي

بوريل: الاتحاد الأوروبي جزء من الصراع في أوكرانيا

Lebanon 24
23-08-2024 | 10:14
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اعترف المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي "جزء من الصراع" في أوكرانيا.
 
صرح بوريل بذلك في مؤتمر دولي عقد في إسبانيا، وتم بث اللقاء على موقع X للتواصل الاجتماعي، وتابع أن ما يحدث في أوكرانيا سيحدد المستقبل الجيوسياسي لأوروبا، لذلك يتعين أن تفكر أوروبا في كييف.
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وقال بوريل: "نحن جزء من هذه اللعبة، لسنا طرفا في الحرب، لكننا جزء من الصراع". (روسيا اليوم)
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