اغتيال مسؤول أمني في إيران

Advertisement

اغتال مسلحون مسؤولا أمنيا رفيعا في محافظة سيستان بلوشستان جنوبي شرق إيران، وفقما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، الجمعة.وقالت الوكالة إن "إرهابيين اغتالوا بعد ظهر، الجمعة، نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش حسين بيري بالقرب من منزله بعد حضوره صلاة الجمعة بملابسه الشخصية.وتشهد سيستان بلوشستان، الواقعة على الحدود الايرانية الباكستانية والأفغانية وتقطنها أقلية سنية، صراعا منذ سنوات بين القوات الأمنية وجماعات متشددة في إيران.وتعد المحافظة الحدودية من بين الأكثر فقرا في إيران، وغالبا ما تشهد هجمات على قوات الأمن وحوادث أمنية يقف خلفها مسلحون ينتمون الى تنظيمات متطرفة أو متمردون من أقلية البلوش أو شبكات لتهريب المخدرات والوقود.(الحرة)