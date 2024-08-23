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وزير الخارجية الإيراني يؤكد: "لإيران حقّ الرّد على إسرائيل"

Lebanon 24
23-08-2024 | 12:10
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أكد وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، في محادثات هاتفية مع نظيريه الفرنسي والبريطاني اليوم الجمعة، حق إيران في الرد على إسرائيل إثر اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران الشهر الماضي. وأوضح عراقجي خلال المحادثات أنه "سنعاقب من انتهك سيادتنا".

وفي سياق متصل، كان عراقجي قد دعا إلى ضرورة فتح حوار مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا الثنائية بين الطرفين.

جاء ذلك بعد اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الخميس، أعرب عراقجي عن ترحيب جمهورية إيران الإسلامية بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار من الاحترام المتبادل.

وأكد أن تطوير العلاقات يتطلب "حواراً لحل القضايا العالقة وتصحيح السياسات الخاطئة للدول الأوروبية".

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