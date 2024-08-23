الهند: مستعدون للمساهمة في جهود السلام بأوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الجمعة، عن استعداد بلاده تقديم مساهمات استباقية من أجل تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مودي، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالمتحف التاريخي في العاصمة كييف.وقال مودي: "مستعد شخصياً للعب أي دور كصديق للمساهمة في إحلال السلام".وأشار إلى أن الحرب مدمرة بشكل خاص للأطفال الصغار.ولعبت الهند، بحسب مودي، دورين في الحرب الروسية الأوكرانية؛ الأول تقديم المساعدات الإنسانية، والثاني "الابتعاد عن الحرب".وقال مودي: "ابتعدنا عن الحرب بإيمان كامل، لكن هذا لا يعني أننا كنا مراقبين غير مبالين (...) لم نكن محايدين، لقد كنا منذ اليوم الأول مع السلام".وأضاف "عندما التقيت (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، في سمرقند قبل عامين، نظرت في عينيه أمام الصحافة وأخبرته أن هذه ليست فترة حرب".وأردف مودي: "عندما زرت روسيا مرة أخرى الشهر الماضي، والتقيت بالرئيس بوتين، أخبرته بوضوح أن المشاكل لا يمكن حلها في ساحة المعركة".وتابع: "الطريقة الوحيدة لحل المشاكل هي الحوار والدبلوماسية وعلينا أن نتحرك في هذا الاتجاه دون إضاعة دقيقة واحدة. يجب على الجانبين أن يجلسا معًا ويبحثا سبل الخروج من هذه الأزمة".وقال مودي مخاطبًا زيلينسكي: "إن الهند مستعدة للمساهمة بشكل استباقي (في إرساء السلام)، وإذا كان هناك دور يمكنني أن ألعبه شخصيًا كصديق، فأنا أحب أن ألعب هذا الدور لضمان السلام".وأضاف "أتيت عشية استقلال بلادكم. لذلك، نريد جميعًا ضمان إرساء السلام في أقرب وقت ممكن. ستكون الهند مستعدة للمساهمة بشكل استباقي لتحقيق هذا الهدف".وأشار مودي، إلى أنّ زيارته لأوكرانيا تعد يوما تاريخيا في العلاقات الأوكرانية الهندية قائلاً: "لأول مرة اليوم يزور رئيس وزراء الهند أوكرانيا، هذا حدث تاريخي".وأردف :"غدا (السبت) يومكم الوطني (عيد الاستقلال الأوكراني). إنه أمر مهم للغاية، باسمي وباسم 1.4 مليار من الشعب الهندي أنقل أطيب تمنياتي لأوكرانيا وأتمنى السلام والازدهار لها".