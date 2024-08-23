بسبب هجمات الحوثي.. الفلبين تدعو بحارتها لتفادي البحر الأحمر

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قالت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الجمعة، إن أستراليا ستتولى قيادة قوة مهام بحرية مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن اعتباراً من أكتوبر المقبل، وذلك لمدة 6 أشهر.في سياق آخر، حضت الفلبين الجمعة بحارتها على "تفادي" البحر الأحمر على خلفية الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي يشنها الحوثيون وتستهدف سفناً في الممر المائي الحيوي.وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن "على المواطنين الفلبينيين تفادي المنطقة برمتها ما لم يكن ذلك ضرورياً جداً لمورد رزقهم"، مشيرةً إلى "تفاقم النزاع في البحر الأحمر ما يمثل خطراً واضحاً وقائماً على جميع البحارة الفلبينيين العاملين في المنطقة".وأضافت أن على البحارة الفلبينيين أن يتخذوا "الخيار الحكيم" ويمارسوا "حقهم في رفض الإبحار" بسبب المخاطر.وتبنى الحوثيون الهجوم المتزامن مع حملتهم على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها. (الحدث)