حمدان: "غداً سنكون بين أمرين"

أكدّ القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الجمعة، أنّ "احتمال انزلاق الأمور إلى مواجهة على مستوى الإقليم سببه جرائم "إسرائيل" في المنطقة".
وقال في حديثٍ لقناة "الميادين": "نتنياهو يدرك أنه لن يستطيع دخول مواجهة شاملة في الإقليم من دون تدخل الولايات المتحدة إلى جانبه".
وأضاف حمدان، "القلق الأميركي من المعركة الإقليمية يرتبط بحساب الانتخابات وتراجع النفوذ الأميركي على مستوى العالم".
وأكد أنّ "غداً سنكون بين أمرين إذا وافق الكيان على المبادرة نناقش الأمور التنفيذية أو نسمع خلاف ذلك عندها نبلغهم موقفنا، مشددًا على أنّ "بقاء "إسرائيل" في محور "فيلادلفيا" وممر "نتساريم" ومعبر رفح مرفوض".