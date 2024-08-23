حمدان: "غداً سنكون بين أمرين"

أكدّ القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الجمعة، أنّ "احتمال انزلاق الأمور إلى مواجهة على مستوى الإقليم سببه جرائم "إسرائيل" في المنطقة".

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وقال في حديثٍ لقناة "الميادين": "نتنياهو يدرك أنه لن يستطيع دخول مواجهة شاملة في الإقليم من دون تدخل الولايات المتحدة إلى جانبه".

وأضاف حمدان، "القلق الأميركي من المعركة الإقليمية يرتبط بحساب الانتخابات وتراجع النفوذ الأميركي على مستوى العالم".