أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة تبادل مع "حماس"

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أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن 56 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لوقف الحرب وتبادل الأسرى.الاستطلاع أجراه معهد "لازار" (خاص) لحساب صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة خلال الأسبوع الأخير، وشمل عينة عشوائية تضم 501 إسرائيلي، بهامش خطأ زائد أو ناقص 4.4 بالمئة.وبحسب النتائج، أبدى 56 بالمئة من الإسرائيليين تأييدهم لإبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى، فيما عارض 27 بالمئة إبرام الاتفاق، وقال 17 بالمئة إنهم لا يملكون إجابة محددة.وتظهر نتائج الاستطلاع ارتفاعا في نسبة الإسرائيليين المؤيدين لإبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.ففي 2 حزيران الماضي، أظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث العبرية أن 40 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون صفقة إنهاء الحرب في غزة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل ذلك بأيام.فيما عارض 27 بالمئة من المستطلعة أراءهم إبرام الاتفاق، بينما قال 33 بالمئة إنهم لا يعرفون.وشملت عيّنة الاستطلاع آنذاك 605 إسرائيليًا فوق عمر 18 عامًا، بهامش خطأ 4 بالمئة.ويتهم أهالي الأسرى وقطاع عريض من الشارع والمنظومة السياسية الإسرائيلية نتنياهو بعرقلة الصفقة عمدا؛ خوفا من حل الحكومة اليمينية، ومحاكمته على جرائم "فساد" متهم بها بعد مغادرة السلطة. (الأناضول)