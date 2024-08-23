28
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"قرار عاجل".. ما جديد مذكرات التّوقيف بحق نتنياهو وغالانت؟
Lebanon 24
23-08-2024
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن المحكمة الجنائية ان المدعي العام طلب اتخاذ قرار عاجل بشأن مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت.
وأكدّ المدعي العام
أن المحكمة لديها اختصاص للتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: إسرائيل تضغط لتأخير إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تضغط لتأخير إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة (سكاي نيوز عربية)
24/08/2024 01:33:37
24/08/2024 01:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12: رئيس الشاباك قال لنتنياهو وغالانت إن قادة الحراك اليهودي في الضفة يهدفون لإفقاد السيطرة على المشهد
Lebanon 24
القناة 12: رئيس الشاباك قال لنتنياهو وغالانت إن قادة الحراك اليهودي في الضفة يهدفون لإفقاد السيطرة على المشهد
24/08/2024 01:33:37
24/08/2024 01:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو تلقى تحذيرا من غالانت والمفاوضين من تأخير الاتفاق لحين تحقيق كل مطالبه
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو تلقى تحذيرا من غالانت والمفاوضين من تأخير الاتفاق لحين تحقيق كل مطالبه
24/08/2024 01:33:37
24/08/2024 01:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غالانت لنتنياهو : بدون صفقة قد ننزلق لحرب إقليمية
Lebanon 24
غالانت لنتنياهو : بدون صفقة قد ننزلق لحرب إقليمية
24/08/2024 01:33:37
24/08/2024 01:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو
مذكرات
توقيف
غالانت
المحكمة الجنائية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمسافرين عبر مطار بيروت.. بيانٌ عاجل من "الميدل إيست"
Lebanon 24
للمسافرين عبر مطار بيروت.. بيانٌ عاجل من "الميدل إيست"
06:32 | 2024-08-23
23/08/2024 06:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
04:00 | 2024-08-23
23/08/2024 04:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير السياحة يحتفل بخطوبة نجله.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
وزير السياحة يحتفل بخطوبة نجله.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
02:44 | 2024-08-23
23/08/2024 02:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين من بشري... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)
Lebanon 24
خبر حزين من بشري... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)
04:42 | 2024-08-23
23/08/2024 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترهما منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابنا نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
Lebanon 24
لم ترهما منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابنا نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
00:25 | 2024-08-23
23/08/2024 12:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:37 | 2024-08-23
قتلى وجرحى جرّاء عمليات طعن في ألمانيا
17:12 | 2024-08-23
السيسي وبايدن يؤكدان أهمية إبداء المرونة لوقف حرب غزّة
16:45 | 2024-08-23
"ضربة سوريا".. من المستهدف بها وما علاقة "حزب الله"؟
16:40 | 2024-08-23
النرويج تساعد أوكرانيا في إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 ملم
16:32 | 2024-08-23
محاولات اختراق لحسابات مسؤولين أميركيين.. هذا ما كشفته "ميتا"
16:23 | 2024-08-23
لمواجهة الغزو الروسي.. حزمة مساعدات جديدة من أميركا لأوكرانيا
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
24/08/2024 01:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
24/08/2024 01:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
24/08/2024 01:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24