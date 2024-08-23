"قرار عاجل".. ما جديد مذكرات التّوقيف بحق نتنياهو وغالانت؟

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن المحكمة الجنائية ان المدعي العام طلب اتخاذ قرار عاجل بشأن مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت.

وأكدّ المدعي العام أن المحكمة لديها اختصاص للتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين.