Advertisement

عربي-دولي

"المرّشح المستقل" في الإنتخابات الأميركية ينسحب ويقررّ دعم ترامب.. ما السبب؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1238116-638600512172624256.jpg
Doc-P-1238116-638600512172624256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن روبرت كيندي، المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأميركية، عن تعليق حملته الانتخابية ودعمه للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي.

وفي تصريحٍ له، أشار كيندي إلى أنه سيعمل على إزالة اسمه من ورقة الاقتراع في الولايات المتأرجحة، معتقداً أن وجوده في السباق قد يساهم في تعزيز فرص المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأوضح أن أنصاره يمكنهم الاستمرار في دعمه في الولايات الأخرى، حيث من غير المرجح أن يكون لهم تأثير كبير على نتائج الانتخابات.

كما أعلن كيندي عن اتخاذ خطوات لسحب ترشيحه في ولايتين على الأقل، هما أريزونا وبنسلفانيا، خلال وقت متأخر من هذا الأسبوع.

وأضاف أن قراره جاء عقب سلسلة من المحادثات مع ترامب خلال الأسابيع الأخيرة.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2024-08-23
17:12 | 2024-08-23
16:45 | 2024-08-23
16:40 | 2024-08-23
16:32 | 2024-08-23
16:23 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24