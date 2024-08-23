"المرّشح المستقل" في الإنتخابات الأميركية ينسحب ويقررّ دعم ترامب.. ما السبب؟

أعلن روبرت كيندي، المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأميركية، عن تعليق حملته الانتخابية ودعمه للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي.

وفي تصريحٍ له، أشار كيندي إلى أنه سيعمل على إزالة اسمه من ورقة الاقتراع في الولايات المتأرجحة، معتقداً أن وجوده في السباق قد يساهم في تعزيز فرص المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأوضح أن أنصاره يمكنهم الاستمرار في دعمه في الولايات الأخرى، حيث من غير المرجح أن يكون لهم تأثير كبير على نتائج الانتخابات.

كما أعلن كيندي عن اتخاذ خطوات لسحب ترشيحه في ولايتين على الأقل، هما أريزونا وبنسلفانيا، خلال وقت متأخر من هذا الأسبوع.

وأضاف أن قراره جاء عقب سلسلة من المحادثات مع ترامب خلال الأسابيع الأخيرة.