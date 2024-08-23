النرويج تساعد أوكرانيا في إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 ملم

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أعلنت وزارة الدفاع النرويجية استعدادها لمساعدة أوكرانيا في إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 ملم على الأراضي الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "لقد فتحت الحكومة الباب أمام نقل تكنولوجيا الدفاع النرويجية إلى أوكرانيا. النرويج مستعدة للمساعدة في التمويل، وبالتالي يمكن إنتاج قذائف المدفعية التي طورتها شركة "نامو" النرويجية الفنلندية لتصنيع الأسلحة في أوكرانيا".وأكد البيان أيضا، أن "نامو" أبرمت اتفاقا للمساعدة في بدء إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 ملم في أوكرانيا".