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قتلى وجرحى جرّاء عمليات طعن في ألمانيا

Lebanon 24
23-08-2024 | 17:37
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قُتِل وأُصيب عدد من الأشخاص في عمليات طعن بمدينة سولينغن غربي ألمانيا، مساء الجمعة.
وكتبت "بيلد" استناداً إلى شهود عيان، أن مرتكب الجريمة لا يزال طليقاً.

وقالت الشرطة إنها "لا تستطيع حتى الآن تقديم معلومات حول الحادث".
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن "9 أشخاص على الأقل تعرّضوا للطعن، في الهجوم الذي وقع أثناء احتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المدينة".

وطالبت الشرطة الزوار بمغادرة وسط مدينة سولينغن، بينما لم تلق القبض على أحد حتى الآن.
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