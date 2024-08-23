حزمة مساعدات عسكرية أميركية الجديدة لأوكرانيا.. هذه تفاصيلها





وهذه الحزمة هي الدفعة الرابعة والستين من المساعدات التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من مخزون وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ آب عام 2021.

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وتقدر قيمة الحزمة بحوالي 125 مليون دولار، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة للقوات الأوكرانية، خصوصا في مجالات الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات والذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية.



وكان بايدن اتصل في وقت سابق، الجمعة، بالرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، ليعلن عن الحزمة الجديدة، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان.



بالمناسبة، أكد بايدن أن روسيا "لن تنتصر في هذا النزاع" مشيرا في المقابل إلى أن "شعب أوكرانيا المستقل سوف ينتصر، وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الوقوف معه في كل خطوة على الطريق". أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، حزمة مساعدات أمنية جديدة لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وذلك قبيل الاحتفال بعيد الاستقلال الأوكراني في 24 آب.وهذه الحزمة هي الدفعة الرابعة والستين من المساعدات التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من مخزون وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ آب عام 2021.وتقدر قيمة الحزمة بحوالي 125 مليون دولار، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة للقوات الأوكرانية، خصوصا في مجالات الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات والذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية.وكان بايدن اتصل في وقت سابق، الجمعة، بالرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، ليعلن عن الحزمة الجديدة، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان.بالمناسبة، أكد بايدن أن روسيا "لن تنتصر في هذا النزاع" مشيرا في المقابل إلى أن "شعب أوكرانيا المستقل سوف ينتصر، وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الوقوف معه في كل خطوة على الطريق".

من جانبه، أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، محادثة مع نظيره الأوكراني، رستم أووميروف، حول العمليات العسكرية الأوكرانية والاحتياجات الأمنية الملحة، وفق بيان للبنتاغون.



وأكد أوستن مجددا دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، وهنأ الشعب الأوكراني بمناسبة قرب احتفالهم بعيد الاستقلال. كما قدم تفاصيل بشأن حزمة المساعدات الجديدة.



تفاصيل المعدات المقدمة في الحزمة الجديدة

بيان البنتاغون الخاص بالحزمة، أفاد بأن الحزمة الجديدة تشمل مجموعة متنوعة من المعدات والقدرات الدفاعية الضرورية، بينها أنظمة ومعدات لمواجهة الطائرات المسيرة.



أما الذخيرة فشملت، ذخائر لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، والذخيرة المخصصة للمدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، إلى جانب ذخيرة للأسلحة الصغيرة.



كما شملت الحزمة، معدات لهدم المنشآت وذخائر متخصصة.



إلى ذلك، تضمنت الحزمة، صواريخ موجهة من طراز "TOW"، وأنظمة "جافلن" و"AT-4" المضادة للدروع، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متعددة الاستخدامات من طراز "HMMWV".



بيان وزارة الدفاع الأميركية كشف أيضا أن الحزمة شملت معدات طبية لدعم الجنود في الميدان، وحتى قطع غيار وخدمات دعم وصيانة، بالإضافة إلى التدريب والنقل.



البيان قال إن هذه الحزمة "تأتي في وقت حساس، حيث تستعد أوكرانيا للاحتفال بعيد استقلالها وسط صراع مستمر منذ أكثر من عامين ونصف مع روسيا".



وأكد البنتاغون أن هذه المساعدات تعكس التزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، المكون من نحو 50 دولة حليفة وشريكة، بدعم أوكرانيا في مقاومتها للغزو الروسي. (الحرة)