سقوط حافلة تقل سياحا في نهر.. وفيديو يوثق المأساة

توفي 27 شخصا وأصيب 16 في نيبال، أمس الجمعة، عندما سقطت حافلة تقل سياحا من الهند في نهر أسفل الطريق، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.



وقال جاناردان غوتام، المسؤول في منطقة تاناهون في وسط البلاد، لوكالة "فرانس برس"، إن "27 شخصا قتلوا من بين 43 شخصا كانوا في الحافلة".



ونقل 16 راكبا مصابا إلى العاصمة كاتماندو جوا لتلقي العلاج.

Nepal | An Indian passenger bus with 40 people onboard has plunged into the Marsyangdi river in Tanahun district, confirms Nepal Police.



“The bus bearing number plate UP FT 7623 plunged into the river and is lying on the bank of the river,” DSP Deepkumar Raya pic.twitter.com/74Y5A1sBNV — Abhishek Dwivedi /अभिषेक द्विवेदी 🇮🇳 (@Dubeyjilive) August 23, 2024 Advertisement

وكانت الحافلة التي غادرت مدينة بوخارا السياحية (وسط)، متجهة نحو كاتماندو عندما وقع الحادث حوالى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.



وذكرت السلطات أن جميع من كانوا في الحافلة مواطنون هنود.



وتكثر الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا، بسبب سوء حال الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.(سكاي نيوز)



