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عربي-دولي

المبعوث الأميركي لليمن يحذر من المخاطر البيئية لهجمات الحوثيين

Lebanon 24
23-08-2024 | 23:54
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أكد المبعوث  الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، أن هجمات الحوثيين في اليمن تشكل "تهديدا بيئيا وملاحيا" في ضوء ما شهدته "سفينة إم تي سونيون" التي هاجمتها الجماعة خلال الأيام الماضية.

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وقال ليندركينغ في تصريحات نقلها حساب مكتب شؤون الشرق الأدني التابع لوزارة الخارجية الأميركي عبر إكس: "تهديد بيئي وملاحي وشيك آخر من الهجمات  المتهورة الصادرة عن الحوثيين على السفن التجارية". 

وأضاف "السفينة 'إم تي سونيون'، المحمّلة بمليون برميل من النفط تشتعل بالنيران وهي تنجرف عقب هجمات الحوثيين".
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