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عربي-دولي
رياض المالكي: على "حماس" الاعتراف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة
Lebanon 24
24-08-2024
|
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اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، رياض المالكي، أنه يجب على حركة "حماس" أن "تعترف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين".
وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "الحركة ستكون بعد ذلك الاعتراف، قادرة على العمل تحت حماية منظمة التحرير الفلسطينية".
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وأضاف "يجب على حماس أن تقبل حقيقة وجود قيادة فلسطينية واحدة وقانون فلسطيني واحد وسلاح فلسطيني شرعي واحد مهم".
وتابع "وعليهم أن يعترفوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإذا أرادوا العمل، فيمكنهم ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مثل العديد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية الأخرى".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023، وأودت الحرب بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني، جلهم من النساء والأطفال. (روسيا اليوم)
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